Сегодня 01 сентября 2017 года, 17:55

В суд переданы материалы еще 4 экс-депутатов Крыма по делу о госизмене

Крымская прокуратура направила в суд обвинительные акты по еще четырем экс-депутатам Верховного Совета Крыма, которых подозревают в государственной измене, которая привела к оккупации полуострова. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального предварительного расследования направлено в суд обвинительные акты в отношении еще 4-х бывших депутатов Верховного совета АР Крым, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)», - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что следователи получили доказательства, что бывшие депутаты в марта 2014 года способствовали оккупации Крыма.

«В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего была создана нелегитимное государственное образование «Республика Крым», - отмечают в прокуратуре.

Этим людям грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет. Кроме того, в сообщении указано, что крымская прокуратура направила в суд 53 обвинительные акты в отношении бывших депутатов Верховного Совета Крыма.