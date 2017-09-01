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С 1 января 2018 года на госгранице заработает биометрический контроль граждан

01 сентября 2017 года Источник:Українські Новини

Президент Петр Порошенко заявляет, что с 1 января 2018 года на Украине заработает система фиксации биометрических данных граждан на государственной границе.

«Ускоренными темпами сейчас создается система фиксации биометрических данных. Хочу подчеркнуть, что в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны, которое на днях будет обнародовано, система фиксации биометрических данных в пунктах пропуска через государственную границу, которая должна заработать с 1 января 2018 года, даст полноценно заработать Единой национальной системе биометрической идентификации и верификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства», - сказал он.

П.Порошенко добавил, что в реализации соответствующего комплекса мер важная роль отводится центрам предоставления административных услуг.

Как сообщалось ранее, Украина введет биометрический контроль для всех граждан, пересекающих госграницу.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак выступает за въезд в Украину граждан России по заграничным биометрическим паспортам.

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