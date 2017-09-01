Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 01 сентября 2017 года, 17:55

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В Мининфраструктуры согласовали повышение тарифов на ж/д грузоперевозки

01 сентября 2017 года Источник:epravda.com.ua

Тарифный комитет Министерства инфраструктуры согласовал повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки внутри страны на 22,5% с 1 октября 2017 года. Такое решение принял комитет на заседании 31 августа 2017 года.

Кроме этого, на сайте министерства для обсуждения до 30 сентября обнародован соответствующий проект приказа Минифраструктуры.

Ранее глава министерства Владимир Омелян анонсировал заседание 31 августа тарифного комитета для принятия решения о повышении с 1 октября тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 22,5%.

«Общая позиция: повышать нужно, но тариф должен быть рыночным. Думаю, найдем правильное компромиссное решение с бизнесом», - сказал министр.

Как сообщалось со ссылкой на последний проект финплана «Укрзализныци», доходы от перевозки грузов прогнозируются в размере 62, 85 млрд гривен, что на 13,4% больше, чем в 2016 году.

В расчете доходов от грузоперевозок на 2017 год учтена индексация тарифов на перевозку грузов в пределах Украины с октября 2017 года на 22,5%. Дополнительные доходы от повышения составят 2,788 млрд гривен.

Ранее Государственная регуляторная служба отказалась согласовывать проект приказа МИУ, предусматривающий осуществление с февраля 2017 индексации тарифов на ж/д перевозку грузов в пределах страны на 25%, и решила создать совместную с бизнесом рабочую группу для определения компромиссной ставки повышения.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 35 (1027) от 29/08/17 Свежий номер

Фармацевтика

№ 35 (1027)
Государство и юристы

Валютный фон

Отрасли практики

Макросхема

Судебная практика

Пойти ва-банк

Тема номера:

Секрет фармы

Архив голосованийVox Populi

Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?

Бизнес-класса

Национального производителя

«На европейских номерах»

Электромобиль

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • integrites
    Antika
Пресс-релизы

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

MINSKLEGALFORUM 2017: (Р)Эволюция продолжается!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом