Сегодня 01 сентября 2017 года, 17:55

В Мининфраструктуры согласовали повышение тарифов на ж/д грузоперевозки

Тарифный комитет Министерства инфраструктуры согласовал повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки внутри страны на 22,5% с 1 октября 2017 года. Такое решение принял комитет на заседании 31 августа 2017 года.

Кроме этого, на сайте министерства для обсуждения до 30 сентября обнародован соответствующий проект приказа Минифраструктуры.

Ранее глава министерства Владимир Омелян анонсировал заседание 31 августа тарифного комитета для принятия решения о повышении с 1 октября тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 22,5%.

«Общая позиция: повышать нужно, но тариф должен быть рыночным. Думаю, найдем правильное компромиссное решение с бизнесом», - сказал министр.

Как сообщалось со ссылкой на последний проект финплана «Укрзализныци», доходы от перевозки грузов прогнозируются в размере 62, 85 млрд гривен, что на 13,4% больше, чем в 2016 году.

В расчете доходов от грузоперевозок на 2017 год учтена индексация тарифов на перевозку грузов в пределах Украины с октября 2017 года на 22,5%. Дополнительные доходы от повышения составят 2,788 млрд гривен.

Ранее Государственная регуляторная служба отказалась согласовывать проект приказа МИУ, предусматривающий осуществление с февраля 2017 индексации тарифов на ж/д перевозку грузов в пределах страны на 25%, и решила создать совместную с бизнесом рабочую группу для определения компромиссной ставки повышения.