Сегодня 01 сентября 2017 года, 17:55

Польша меняет правила приема на работу иностранцев

С 1 сентября Польша начинает процедуру прекращения действующих правил регистрации заявлений о намерении поручить работу работнику из-за восточной границы Польши.

Новые правила будут означать увеличение формальных требований, как в случае с предоставлением разрешения на работу. Отметим, что правила вступят в действие со следующего года.

В связи с этим, польским предпринимателям, которые в 2018 году планируют трудоустроить граждан стран стоит оформить такие заявления с предупреждением в этом году.