Обнародовано заключение Венецианской комиссии о запрете финансирования политпартий из иностранных источников

На сайте Верховного Суда Украины обнародовано заключение Венецианской комиссии о запрете финансирования политических партий из иностранных источников.
Для ознакомления с документом перейдите по ссылке. Оригинал доклада (на английском) можно посмотреть здесь.
В частности, в заключении указано, что может существовать ряд оснований для запрета взносов со стороны зарубежных политических партий. Такой запрет может считаться необходимым в демократическом обществе, например, если финансирование из иностранных источников:
- используется для достижения целей, несовместимых с Конституцией и законами страны (например, иностранная политическая партия выступает за дискриминацию и нарушение прав человека);
- подрывает справедливость или целостность политической конкуренции или приводит к искажениям в избирательном процессе или создает угрозу территориальной целостности страны;
- является частью международных обязательств государства;
- препятствует открытому демократическому развитию.
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