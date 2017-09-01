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Сегодня 01 сентября 2017 года, 17:54

Обнародовано заключение Венецианской комиссии о запрете финансирования политпартий из иностранных источников

На сайте Верховного Суда Украины обнародовано заключение Венецианской комиссии о запрете финансирования политических партий из иностранных источников.

Для ознакомления с документом перейдите по ссылке. Оригинал доклада (на английском) можно посмотреть здесь.

В частности, в заключении указано, что может существовать ряд оснований для запрета взносов со стороны зарубежных политических партий. Такой запрет может считаться необходимым в демократическом обществе, например, если финансирование из иностранных источников:

- используется для достижения целей, несовместимых с Конституцией и законами страны (например, иностранная политическая партия выступает за дискриминацию и нарушение прав человека);

- подрывает справедливость или целостность политической конкуренции или приводит к искажениям в избирательном процессе или создает угрозу территориальной целостности страны;

- является частью международных обязательств государства;

- препятствует открытому демократическому развитию.