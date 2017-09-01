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Граждане, не являющиеся субъектами дисциплинарного производства в отношении судей, не имеют права на обжалование решения ВСЮ по этому вопросу, - Постановление ВСУ

В октябре 2016 года Маселко Р.А. обратился в Высший административный суд Украины как суд первой инстанции с иском к Высшему совету юстиции, в котором просил признать противоправными действия ВСЮ об отказе ему в ознакомлении с материалами дисциплинарного дела в отношении судьи Печерского районного суда города Киева Кицюка В.П., открытого постановлением ВСЮ от 14 июля 2016 года № 1368/0/15-16 на основании заявления истца, представленной им в Временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции 11 декабря 2014 года.

Высший административный суд Украины постановлением от 2 ноября 2016 года отказал в открытии производства в указанном деле.

1 августа с.г. Верховный Суд Украины принял постановление по делу № 800/583/16, которым отказал в удовлетворении заявления Маселко Романа Анатольевича о пересмотре постановления Высшего административного суда Украины от 2 ноября 2016 года.

Принимая такое решение, Верховный Суд Украины исходил из того, что согласно статье 92 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного производства по основаниям, предусмотренным настоящим Законом.

Согласно статье 93 указанного Закона дисциплинарное производство в отношении судьи - это процедура рассмотрения органом, определенным законом, обращение, в котором содержатся сведения о нарушении судьей требований относительно его статуса, должностных обязанностей или присяги судьи. Право на обращение с жалобой (заявлением) о поведении судьи, может привести дисциплинарной ответственности судьи, имеет каждый, кому известны такие факты.

В то же время специальный порядок дисциплинарного производства в отношении судей должен обеспечивать их независимость от незаконного постороннего влияния.

Согласно части первой статьи 6 Кодекса административного судопроизводства Украины (далее - КАС) каждое лицо имеет право в порядке, установленном настоящим Кодексом, обратиться в административный суд, если считает, что решением, действием или бездействием субъекта властных полномочий нарушены его права, свободы или интересы.

Частью первой статьи 99 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» предусмотрено, что судья местного или апелляционного суда может обжаловать решение ВККС о привлечении его к дисциплинарной ответственности в ВСЮ или Высшего административного суда Украины не позднее одного месяца со дня вручения ему или получения по почте копии решения.

Таким образом, в отличие от реализации лицом своих прав в отношениях, регулируемых Законом Украины от 2 октября 1996 года № 393/96-ВР «Об обращениях граждан», возбуждение административного дела имеет предпосылкой обстоятельства, определенные, в частности, частью первой статьи 6 КАС. Право на обжалование решения ВСЮ, осуществляющим дисциплинарное производство, имеют лишь субъекты последнего в порядке, предусмотренном законом. Граждане, не являющиеся субъектами дисциплинарного производства в отношении судей, не имеют права оспаривать решения определенных законом органов (в данном случае - ВСЮ) по результатам такого производства.