Сегодня 01 сентября 2017 года, 17:54

В Днепре и Черновцах чиновникам запретили выступать на школьных линейках

Городской голова г.Днипро Борис Филатов подписал распоряжение о запрете чиновникам посещать в школах торжественные мероприятия на 1-е сентября. Об этом он сообщил на своей странице в соц сети.

«Только что дал указание заммэра Светлана Епифанцева подготовить и подписать распоряжение о запрете чиновникам посещать в школах торжественные мероприятия на 1-е сентября. Исключение только для тех, кто ведёт в школу собственных детей как частное лицо», - отметил г-н Филатов.

Также чиновникам запрещено посещать праздничные линейки в Черновцах. Городской совет Черновцов запретил чиновникам выступать во время торжественных линеек в школах на 1 сентября.

Мэр Алексей Каспрук заявил, что горсовет и управление образования города приняли решение не вмешиваться в процесс организации праздника Первого звонка, но предоставили определенные рекомендации по торжествам. Так, среди рекомендаций: запрет чиновникам выступать на торжественных мероприятиях 1 сентября, продолжительность линейки должна быть не более получаса и рекомендовано во время праздничной линейки почтить минутой молчания погибших военнослужащих в АТО.