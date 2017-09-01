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КГГА: субсидию будут предоставлять даже должникам

01 сентября 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Должники за жилищно-коммунальные услуги смогут получить субсидию, если их задолженность не превышает 340 гривен. Об этом заявил директор Департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов.

«Отныне, при назначении субсидий на следующий срок, будет учитываться наличие просроченной задолженности за более чем за два месяца. Если общая ее сумма не превышает 340 гривен – вы можете спокойно получить субсидию», - сказал Ю.Крикунов.

Он добавил, что также сокращен период, за который учитываются доходы при назначении субсидии, с четырех кварталов до двух.

В то же время постановлением сокращены социальные нормативы потребления газа для приготовления пищи и подогрева воды.

«При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения предоставляется 3,3 куб. м. на одного человека в месяц (было 4,4 куб. м), при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 5,4 куб. м (было 7,1 куб. м). При наличии газовой плиты и газового водонагревателя – 10,5 куб. м (было 14 куб. м)», - подытожил Ю.Крикунов.

Он добавил, что систему субсидирования будут постоянно совершенствовать в соответствии с потребностями сегодняшнего дня.

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