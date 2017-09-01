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Сегодня 01 сентября 2017 года, 17:55

ВАСУ запустил приложения Viber, через которое можно узнать о движении дела

С 1 сентября с.г. участники судебного процесса могут обратиться в Высший административный суд Украины, направив вопрос в виде текстового сообщения по телефону: 067_301 95 95 через приложение Viber.

Как отмечают в пресс-службе суда, что информация по этому номеру предоставляется исключительно в отношении движения судебных дел.

«Применение информационно-коммуникационных технологий позволит более оперативно реагировать на обращения участников судебных процессов», - отмечают в ВАСУ.