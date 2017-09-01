С 1 сентября с.г. участники судебного процесса могут обратиться в Высший административный суд Украины, направив вопрос в виде текстового сообщения по телефону: 067_301 95 95 через приложение Viber.
Как отмечают в пресс-службе суда, что информация по этому номеру предоставляется исключительно в отношении движения судебных дел.
«Применение информационно-коммуникационных технологий позволит более оперативно реагировать на обращения участников судебных процессов», - отмечают в ВАСУ.
Сохранить:
Контакты:
Правильно, пусть все кому не попадя читают, потому что Viber уже давно доступен для вскрытия всеми службами. Поэтому и не пользуются WhatsApp, доступ к дешифрации которого практически не доступен. Контроль и учёт, как говорил ВИЛ.
запустить приложение в абсолютно российском Вайбере. Рашка проконтролирует
Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»
Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: