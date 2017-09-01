Сегодня 01 сентября 2017 года, 17:55

В ЕС запретили продавать пылесосы мощностью более 900 ватт

В Европейском Союзе c 1 сентября запрещается продавать пылесосы мощностью боле 900 ватт. Отмечается, что уровень шума, который издает пылесос при работе, не должен превышать 80 децибел.

Бытовую технику, которая подпадает под запрет, нельзя будет не только продавать, но и производить или импортировать.

Запрет на мощные пылесосы связывают с экономией электричества. По мнению экспертов, более эффективная бытовая техника поможет ЕС к 2020 году сэкономить столько энергии, сколько за год потребляют все домашние хозяйства Бельгии. Кроме того, это позволит сократить выбросы больше 6 млн тонн углекислого газа с электростанций.

В Европейском агентстве по окружающей среде отмечают, что некоторые производители сознательно завышают мощность пылесосов, поскольку покупатели думает, что большая мощность - знак высокого качества.

В 2014 году ЕС уже сокращал допустимую мощность пылесосов. Тогда установили ограничение в 1600 ватт.