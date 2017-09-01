Фонд поддержки стартапов будет создан в 2018 году , - премьер-министр

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал создание Фонда поддержки стартапов в 2018 году.
«В Украине нет возможности для трансформации вашего изобретения в реальную экономику. Для этого нам нужно укреплять авторское право. Мы создадим Фонд стартапов на следующий год, будем поддерживать, будем инвестировать в это, потому что это по большому счету огромный успех для всей нашей страны», - сказал премьер в ходе общения с учениками учебно-воспитательного комплекса «Эрудит» Соломенского района Киева в пятницу.
Он отметил, многие успешные стартапы в мире создавались украинцами.
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