Сегодня 01 сентября 2017 года, 17:54

КГГА: Коммунальщики должны сделать перерасчет за некачественные услуги

Столичные коммунальные управляющие компании должны сделать перерасчет за предоставленные или некачественные услуги. Об этом во время штаба по вопросам подготовки жилого фонда к зиме заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Управляющая компания в каждом районе должна предоставить соответствующую информацию о случаях непредоставления услуг и сумм, на которые будет скорректирована плата за услугу по содержанию домов и придомовых территорий», - сказал чиновник.

Он добавил, что городские власти фиксирует случаи, когда по разным причинам не работают лифты, не осуществляется полив дворов, не работает система диспетчеризации и тому подобное.

«Там, где мы зафиксировали такие нарушения, предприятия должны уменьшить плату за услугу», - сказал П.Пантелеев.

Он также подчеркнул, что все обращения киевлян на городские «горячи» линии относительно невыполнения услуг будет проверять Жилищно-коммунальная инспекция.