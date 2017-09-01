Сегодня 01 сентября 2017 года, 17:55

Государство будет предоставлять жилье на условиях финансового лизинга

Внедрение на Украине государственных программ по предоставлению жилья на условиях финансового лизинга - позитивный шаг в решении квартирного вопроса для многих украинцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

«Введение государственного лизингового жилья на Украине - колоссальные позитивные изменения, которые смогут решить квартирный вопрос для многих украинский. Без первого взноса и дополнительных переплат, по упрощенным процедурам и возможностью проживания сразу после подписания договора - с такими условиями больше украинский смогут приобрести собственное жилье. Для строительных компаний это также плюс, ведь расти спрос на покупку квартир. Правительство уже одобрило эту возможность и сейчас задача - создать все необходимые правовые, нормативные, финансовые и организационные условия, чтобы новый механизм эффективно заработал», - сказал он.

Внедрением новых программ финансового лизинга на Украине будет заниматься Государственное ипотечное учреждение Украины. 18 августа 2017 года правительство на своем заседании приняло Постановление № 616 «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 8 октября 2004 № 1330 и от 17 июля 2009 № 768», которым внесло изменения в Устав ГИУ, расширив предмет ее деятельности.

Предполагается, что источниками финансирования ГИУ программы финансового лизинга будут финансовые ресурсы, привлеченные под государственную гарантию, предусмотренную Государственным бюджетом Украины на 2017 год.

Напомним, что приобретение жилья в лизинг - это альтернатива кредитования, которая предусматривает аренду жилья с правом его выкупа в конце срока. Главное отличие от кредита заключается в том, что лизинг имеет упрощенную процедуру оформления и некоторые налоговые льготы для юридических лиц. Для получения лизингового финансирования не требуется оформление залога, поскольку предмет лизинга принадлежит лизинговой компании, а право собственности переходит к клиенту после полной выплаты лизинговых платежей.