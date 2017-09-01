Сегодня 01 сентября 2017 года, 17:55

ЕС вводит новые тесты по выхлопам автомобилей

С 1 сентября в Европейском Союзе вводят новые обязательные тесты для автомобилей на выбросы вредных газов. Об этом сообщает пресс-службf Еврокомиссии.

Как сказал заместитель главы ЕК по экономическому росту и инвестициям Юрки Катайнен, «новые методы измерения выхлопа представляют собой важный этап в нашей деятельности по обеспечению того, чтобы автомобили отныне и на последующие годы были бы более экологически чистыми и менее вредными для окружающей среды, но еще предстоит большая работа».

Начиная с 1 сентября, новые модели автомобилей, прежде чем выезжать на европейские дороги, будут должны проходить тесты на эмиссию газов по пересмотренной, более объективной процедуре.

Выбросы окиси азота и других веществ, являющихся одной из главных причин загрязнения, будут теперь измеряться в условиях реального движения автомашины по процедуре RDE – Real Driving Emissions.

Этот тест будет дополнен новыми, более достоверными лабораторными испытаниями (процедура WLTP – World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) на все выхлопы, включая CO2, окись азота и другие вещества, а также на потребление горючего.

«Эти новые методы измерения эмиссии являются важным элементом деятельности Комиссии по формированию более ответственной, конкурентоспособной и оберегающей окружающую среду европейской автомобилестроительной промышленности», – отмечают в ЕК.

«Скандал с (подтасованным – ред.) выхлопом показал, что мы нуждаемся в более независимых испытаниях автомобилей, большем наблюдении за рынком и в возможности Комиссии вмешиваться в случае злоупотребления», – сказал Ю.Катайнен.

«Европейская комиссия представила в январе 2016 года далеко идущее в этом направлении предложение. Оно с тех пор остается «на столе», и давно наступило время, чтобы Европейский парламент и Совет ЕС его приняли», – добавил он.

«Нам также необходимо решительным образом продолжать усилия на европейском уровне по поощрению поиска решений относительно транспорта с низким уровнем эмиссии», – заявил европейский чиновник.