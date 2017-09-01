Сегодня 01 сентября 2017 года, 17:54

Вступило в силу соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС

С 1 сентября в полном объеме вступило в силу действие Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной.

«Поздравляю всех украинцев с новой вехой нашего пути в ЕС. Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Это чрезвычайно важный этап двусторонних отношений», - написал премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

«Однако, уже более полутора лет действует экономическая часть Соглашения - относительно зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Рад отметить, что за это время ЕС стал главным торговым партнером нашей страны», - отметил В.Гройсман.

Премьер заявил, что сейчас торговля со странами Евросоюза составляет 41,1% от общего объема внешней торговли товарами, а за первое полугодие 2017 года экспорт товаров и услуг в ЕС вырос на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 9,4 млрд долл. США.