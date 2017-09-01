КМУ решил, как будет бороться с отмыванием денег

Правительство определило необходимые меры для дальнейшего развития системы предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Как сообщили в Министерстве финансов, вчера Кабмин одобрил распоряжение «О реализации стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года».
“Это стабилизирует национальную систему предупреждения и противодействия легализации доходов, финансированию распространения оружия массового уничтожения и терроризма и обеспечит дальнейшую реализацию государственной политики в данной сфере”, – отметили в Минфине.
В частности, в ближайшие три года планируется:
- обеспечить утверждение статуса Украины как надежного партнера международного общества в сфере предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
- принять меры для предупреждения возникновения предпосылок для отмывания денег;
- усовершенствовать нормативно-правовую базу в данной сфере;
- минимизировать риски финансовой системы Украины;
- усовершенствовать деятельность правоохранительных органов в сфере борьбы с отмыванием денег;
- усовершенствовать механизм регулирования и надзора за субъектами первичного финансового мониторинга;
- повысить квалификацию специалистов государственных и правоохранительных органов;
- организовать эффективное международное сотрудничество;
- обеспечить информирование общественности о принятых мерах.
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