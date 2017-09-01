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Сегодня 01 сентября 2017 года, 17:55

КМУ решил, как будет бороться с отмыванием денег

Правительство определило необходимые меры для дальнейшего развития системы предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Как сообщили в Министерстве финансов, вчера Кабмин одобрил распоряжение «О реализации стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года».

“Это стабилизирует национальную систему предупреждения и противодействия легализации доходов, финансированию распространения оружия массового уничтожения и терроризма и обеспечит дальнейшую реализацию государственной политики в данной сфере”, – отметили в Минфине.

В частности, в ближайшие три года планируется:

- обеспечить утверждение статуса Украины как надежного партнера международного общества в сфере предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;

- принять меры для предупреждения возникновения предпосылок для отмывания денег;

- усовершенствовать нормативно-правовую базу в данной сфере;

- минимизировать риски финансовой системы Украины;

- усовершенствовать деятельность правоохранительных органов в сфере борьбы с отмыванием денег;

- усовершенствовать механизм регулирования и надзора за субъектами первичного финансового мониторинга;

- повысить квалификацию специалистов государственных и правоохранительных органов;

- организовать эффективное международное сотрудничество;

- обеспечить информирование общественности о принятых мерах.