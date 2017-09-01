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Минфин предлагает расширить действие "единого окна" на все таможенные операции с 1 февраля 2018 года

01 сентября 2017 года Источник:Finance.Ua

Министерство финансов Украины намерено расширить действие информационной системы “единого окна” на операции по перемещению товаров во всех таможенных режимах, а также внести ряд других изменений в работу системы с 1 февраля 2018 года.

Как сообщается на сайте Минфина, соответствующий проект постановления министерство намерено предоставить на рассмотрение правительства на следующей неделе.

На сегодня действие “единого окна” распространяется только на импорт и экспорт, уточняет ведомство. Также планируется расширить работу системы на периодические таможенные декларации и предыдущие декларации, которые содержат полный объем данных, в то время как ныне действие системы распространяется на ограниченное число таможенных деклараций при импорте и экспорте, говорится в сообщении министерства.

Согласно релизу, нововведения также позволят сократить количество сканированных документов, так как необходимые ведомости контролирующие органы будут получать из предыдущей декларации. Кроме того, это позволит сократить срок осмотра товаров контролирующими органами с 24 до 12 рабочих часов и уменьшить срок принятия решений контролирующими органами по товарам, которые ввозятся в Украину, с 24 до 4 часов.

К тому же постановление предусматривает новый вариант ответа контролирующего органа – “товар не подлежит контролю” для ошибочных обращений в “единое окно”.

По мнению Минфина, обязательное использование информационного обмена по принципу “единого окна” уравняет условия для всех представителей бизнеса.

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