«Укргаздобыча» подала в суд на Госгеонедр из-за бездеятельности

Государственная газодобывающая компания «Укргаздобыча» подала иски в Окружной административный суд Киева к Государственной службе геологии и недр. Об этом сообщается на сайте «Укргаздобычи».
По ее данным, Госгеонедр уже более трех месяцев не выдает компании бланки специальных разрешений для продления и выдачи срока их действия, отсутствие которых может повлечь недопроизводство компанией 3 млрд кубометров газа в год и недополучение государством 28 млрд грн (11 млрд грн рентных платежей и 17 млрд грн на закупку газа по импорту).
В компании подчеркивают, что в октябре 2017 года заканчивается срок действия спецразрешения на Шебелинское газоконденсатное месторождение, разработкой которого компания занимается еще с 50-х годов.
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