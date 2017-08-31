Сегодня 01 сентября 2017 года, 05:54

ЦИК утвердила план мероприятий по проведению первых местных выборов

Центральная избирательная комиссия утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению первых местных выборов 29 октября 2017. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, до 16 сентября включительно районные избирательные комиссии должны создать сельские, поселковые, городские избирательные комиссии (ТИК) и сформировать их состав. До 20 сентября включительно территориальные избирательные комиссии должны создать одномандатные, территориальные избирательные округа для проведения первых местных выборов.

До 18 сентября включительно общественные организации, к уставной деятельности которых относятся вопросы избирательного процесса и наблюдения за ним, зарегистрированные в установленном законом порядке могут обратиться в ЦИК с ходатайствами о разрешении иметь официальных наблюдателей на первых местных выборах.

Кроме того, согласно Календарным планом, 25 сентября начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих первых местных выборах.

Представление в ТИК документов для регистрации кандидатов продлится до 4 октября включительно. А до 5 октября включительно территориальные избирательные комиссии будут принимать решение о регистрации кандидатов или об отказе в регистрации.

До 11 октября включительно ТИК должны утвердить текст избирательного бюллетеня по выборам.

Кроме того, во время заседания Комиссия определила количество территориальных, одномандатных избирательных округов, образуемых сельскими, поселковыми, городскими избирательными комиссиями для организации первых местных выборов 29 октября 2017. Их количество составит 4506 избирательных округов.

Также своим постановлением ЦИК утвердила распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение первых выборов на общую сумму 55 млн 138 тыс. 900 гривен и на изготовление органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения этих выборов на общую сумму 241 тыс. 100 гривен.