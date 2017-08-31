Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 01 сентября 2017 года, 05:54

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ЦИК утвердила план мероприятий по проведению первых местных выборов

31 августа 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Центральная избирательная комиссия утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению первых местных выборов 29 октября 2017. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, до 16 сентября включительно районные избирательные комиссии должны создать сельские, поселковые, городские избирательные комиссии (ТИК) и сформировать их состав. До 20 сентября включительно территориальные избирательные комиссии должны создать одномандатные, территориальные избирательные округа для проведения первых местных выборов.

До 18 сентября включительно общественные организации, к уставной деятельности которых относятся вопросы избирательного процесса и наблюдения за ним, зарегистрированные в установленном законом порядке могут обратиться в ЦИК с ходатайствами о разрешении иметь официальных наблюдателей на первых местных выборах.

Кроме того, согласно Календарным планом, 25 сентября начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих первых местных выборах.

Представление в ТИК документов для регистрации кандидатов продлится до 4 октября включительно. А до 5 октября включительно территориальные избирательные комиссии будут принимать решение о регистрации кандидатов или об отказе в регистрации.

До 11 октября включительно ТИК должны утвердить текст избирательного бюллетеня по выборам.

Кроме того, во время заседания Комиссия определила количество территориальных, одномандатных избирательных округов, образуемых сельскими, поселковыми, городскими избирательными комиссиями для организации первых местных выборов 29 октября 2017. Их количество составит 4506 избирательных округов.

Также своим постановлением ЦИК утвердила распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение первых выборов на общую сумму 55 млн 138 тыс. 900 гривен и на изготовление органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения этих выборов на общую сумму 241 тыс. 100 гривен.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 35 (1027) от 29/08/17 Свежий номер

Фармацевтика

№ 35 (1027)
Государство и юристы

Валютный фон

Отрасли практики

Макросхема

Судебная практика

Пойти ва-банк

Тема номера:

Секрет фармы

Архив голосованийVox Populi

Если ВККС огласит новый конкурс в ВС на 80 вакансий, примете ли вы в нем участие?

Да никогда в жизни!

Я еще от первого конкурса не отошел

Еще результатов первого конкурса не видно

Безусловно, приму

Приму, когда будет новая каденция ВККС

Приму, как только буду соответствовать требованиям к судье ВС

Что это за конкурс такой?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • Antika
Пресс-релизы

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

MINSKLEGALFORUM 2017: (Р)Эволюция продолжается!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом