НАПК начало полную проверку декларации судьи П.Вовка

Нацагентство по предотвращению коррупции начало полную проверку электронных деклараций председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка за 2015 и 2016 годы. Соответствующее решение было принято в ходе заседания агентства.
Также НАПК начало полную проверку е-деклараций бывшего командира роты полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Донецкой области Юрия Голубана.
Как сообщалось, 26 мая сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски в доме и по месту работы П.Вовка.
Следственные действия проведены в рамках расследования уголовного производства по факту возможного незаконного обогащения судьи.
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