НБУ разработал мобильное приложение об элементах защиты гривны

Национальный банк разработал интерактивное мобильное приложение «Украинская гривна» для демонстрации пользователям всех элементов защиты национальной валюты Украины.
«Специалисты Национального банка впервые разработали специальное мобильное приложение о защите гривны, которое позволит каждому из вас с помощью любого гаджета познакомиться с украинской гривней ближе», - сказал исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий в ходе презентации приложения.
Он подчеркнул, что Национальный банк постоянно модернизирует и защищает украинскую валюту, воплощая максимально возможный спектр мировых инноваций. В свою очередь, директор департамента информационных технологий НБУ Владимир Нагорнюк продемонстрировал основные возможности приложения, в том числе видеопросмотр элементов защиты на примере купюр номиналами 100 и 500 гривен.
«В интерактивной форме отражены защитные признаки с имитацией просмотра банкноты против света, отображен кинематический эффект и элементы, которые чувствуются наощупь, а также изображения и надписи, которые можно увидеть при помощи увеличительного стекла», - пояснил он.
Также в НБУ сообщили, что бесплатное приложение «Украинская гривна» доступно для всех пользователей мобильных девайсов после его загрузки в App Store, Google Play или на сайте регулятора, а в ближайшее время будет представлена англоязычная версия приложения.
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