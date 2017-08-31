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НБУ разработал мобильное приложение об элементах защиты гривны

31 августа 2017 года Источник:УНИАН

Национальный банк разработал интерактивное мобильное приложение «Украинская гривна» для демонстрации пользователям всех элементов защиты национальной валюты Украины.

«Специалисты Национального банка впервые разработали специальное мобильное приложение о защите гривны, которое позволит каждому из вас с помощью любого гаджета познакомиться с украинской гривней ближе», - сказал исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий в ходе презентации приложения.

Он подчеркнул, что Национальный банк постоянно модернизирует и защищает украинскую валюту, воплощая максимально возможный спектр мировых инноваций. В свою очередь, директор департамента информационных технологий НБУ Владимир Нагорнюк продемонстрировал основные возможности приложения, в том числе видеопросмотр элементов защиты на примере купюр номиналами 100 и 500 гривен.

«В интерактивной форме отражены защитные признаки с имитацией просмотра банкноты против света, отображен кинематический эффект и элементы, которые чувствуются наощупь, а также изображения и надписи, которые можно увидеть при помощи увеличительного стекла», - пояснил он.

Также в НБУ сообщили, что бесплатное приложение «Украинская гривна» доступно для всех пользователей мобильных девайсов после его загрузки в App Store, Google Play или на сайте регулятора, а в ближайшее время будет представлена англоязычная версия приложения.

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