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Совет финансовой стабильности намерен узаконить криптовалюты

31 августа 2017 года Источник:Юридическая Практика

Совет финансовой стабильности выступает за урегулирование статуса криптовалют на Украине. Об этом в социальной сети написал народный депутат Алексей Мушак.

«Сегодня состоялась заседание, где пообещали урегулировать статус Bitcoin. Мое впечатление от совещания. Больше позитива, чем страхов. Первое, есть общее понимание. Bitcoin-, blockchain- и другие крипто-сообщества следует защитить и сохранить. Это украинское конкурентное преимущество», - написал он.

По мнению депутата, неопределенность правового статуса не может быть причиной для следственных действий со стороны силовых органов.

«Будет общая позиция НБУ, Минфина, НКЦБФР и других регуляторов по этому поводу. Было даже желание сейчас сказать, что Bitcoin и Blockchain это не зло и не запрещены. Но решили взять 3 недели для работы Task Force. Чтобы более основательно. Общая позиция будет опубликована на сайтах всех регуляторов», - подытожил депутат.

Ранее сообщалось, что Национальный банк считает криптовалюту Bitcoin небезопасной для сбережений населением собственных средств. 10 августа стало известно, что Служба безопасности Украины выявила на территории ГП «Лечебно-оздоровительный» ИЭС им. Е. О. Патона» компьютерное оборудование по производству криптовалюты. Bitcoin - пиринговая платежная система, использующая одноименную расчетную единицу и одноименный протокол передачи данных. Его первый выпуск состоялся в 2009 году.

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