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Сегодня 01 сентября 2017 года, 05:54

Каждый день около 3 тыс. украинцев пересекают границу, пользуясь «безвизом»

На Украине ежесуточно около 2,5-3 тысяч человек пересекают границу, пользуясь безвизовым режимом. Об этом в эксклюзивном комментарии сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Условно говоря, равное количество лиц, которое ежесуточно пересекает (границу - ред.), около 2,5-3 тыс. Это те, кто конкретно пользуются «безвизом», - сообщил А.Слободян.

Спикер также отметил, что с начала действия безвизового режима, на сегодня, 215 тыс. 735 человек уже пересекли границу.