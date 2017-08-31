Каждый день около 3 тыс. украинцев пересекают границу, пользуясь «безвизом»

На Украине ежесуточно около 2,5-3 тысяч человек пересекают границу, пользуясь безвизовым режимом. Об этом в эксклюзивном комментарии сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
«Условно говоря, равное количество лиц, которое ежесуточно пересекает (границу - ред.), около 2,5-3 тыс. Это те, кто конкретно пользуются «безвизом», - сообщил А.Слободян.
Спикер также отметил, что с начала действия безвизового режима, на сегодня, 215 тыс. 735 человек уже пересекли границу.Читайте также:
Сохранить:
Контакты:
Если ВККС огласит новый конкурс в ВС на 80 вакансий, примете ли вы в нем участие?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»
Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: