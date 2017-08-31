СЕТАМ продает самый крупный лот в своей истории

Государственное предприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ) продает торгово-развлекательный центр «Атмосфера» и административно-гостиничный центр Ramada Encore Kiev за 2 млрд грн.
Как сообщает пресс-служба предприятия, аукцион назначен на 18 сентября. Стартовая цена лота составляет 1,9 млрд грн, гарантийный взнос – 97,894 млн грн.
«Этот лот самый крупный за всю историю предприятия», – заявил генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев.
Кроме того, залогом по данным договорам определены также офисный дом по ул. Владимирский спуск, 4 в Киеве, 40 земельных участков общей площадью 97,51 га в Козине Киевской области и двухуровневая автостоянка площадью 17,5 тыс. кв. м по Столичному шоссе, 103 в Киеве.
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