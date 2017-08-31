КМУ назначил заместителем руководителя Пенсионного фонда Ирину Ковпашко

Кабинет министров Украины назначил Ирину Ковпашко заместителем председателя правления Пенсионного фонда Украины. Об этом говорится в распоряжении правительства от 23 августа 2017 №585-р.
«Назначить Ковпашко Ирину Васильевну заместителем председателя правления Пенсионного фонда Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством», - говорится в документе.
Ирина Ковпашко до назначения работала директором департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины.
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