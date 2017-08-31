НБУ продал на аукционе 44,3 млн долларов

Сегодня во время проведения валютного аукциона Национальный банк Украины продал 44,3 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения составил 53,3 млн долл, из которых НБУ продал 44,3 млн долл.
По данным НБУ, минимальный курс торгов по результатам аукциона составлял 25,68 грн/долл, максимальный - 25,68 грн/долл и средневзвешенный - 25,68 грн/долл.
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