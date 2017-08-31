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Конкурс по отбору главы правления и членов набсовета «Укрзализныци» должен быть объявлен до 1 октября

31 августа 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Конкурс по отбору председателя правления ПАО «Укрзализныця», а также отбору членов его наблюдательного совета должен быть объявлен до 1 октября. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе встречи с бизнесом в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) в четверг.

По его словам, также в ПАО должны быть назначены члены правления, к которым у бизнеса не будет вопросов, откуда взяли этих людей

Министр также сообщил, что завтра, 1 сентября координационный комитет во главе с вице-премьером рассмотрит график этих конкурсов и через неделю Кабмин может назначить «адекватных членов правления».

В.Омелян добавил, что это увеличивает шанс того, что предложение "Укрзализныци" о повышении тарифов на грузоперевозки на 22,5% с 1 октября будет одобрено.

Кроме того, министр инфраструктуры не исключил шанса стать руководителем "Укрзализныци" его действующего главы наблюдательного совета, а также исполняющего обязанности главы правления после ухода Войцеха Бальчуна - Евгения Кравцова.

«От него зависит, как он этот шанс использует: станет реформатором или Бальчуном-2», - добавил министр.

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