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Президент подписал Закон об усилении ответственности за нелегальную вырубку леса

31 августа 2017 года Источник:РБК-Украина

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении ответственности за незаконную вырубку леса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Так, П.Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно охраны лесов согласно Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат», который Верховный Совет принял 23 мая.

«Реализация закона будет способствовать сохранению природных ценностей европейского значения, в частности лесов, в рамках выполнения требований Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат», - говорится в сообщении.

Так, в законе четко определяются понятия «природные леса», «леса», «квазипралеса» и устанавливается особый правовой режим их сохранения и охраны. В частности, законом запрещаются все виды рубок, строительство сооружений, прокладка дорог, выпас скота, промышленная заготовка лесных продуктов, проезд транспортных средств (кроме дорог общего пользования и службы лесной охраны). За нарушение таких требований вводится административная ответственность.

«Законом внесены изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за незаконную порубку деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, в заповедниках или на территориях и объектах природно-заповедного фонда», - говорится в сообщении.

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