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Украинцы заказали более 1 млн биометрических паспортов с начала безвиза

31 августа 2017 года Источник:Европейская правда

С начала вступления в силу безвизового режима между Украиной и Евросоюзом госпредприятие «Полиграфический комбинат «Украина» получило более миллиона заявок на изготовление биометрических паспортов. Об этом говорится в ответе директора комбината Юрия Онищенко.

С 11 июня по 28 августа полиграфкомбинат получил 1 109 049 заказов на изготовление биометрических паспортов. За тот же период госпредприятие изготовило 775 871 паспортов. Таким образом, у полиграфкомбината осталось еще 333 178 заказов.

«Государственный центр персонализации документов «Полиграфкомбинат «Украина» работает круглосуточно 7 дней в неделю. Трудовой коллектив комбината, несмотря на отпускной период, работает в трехсменном режиме без выходных», - говорится в ответе.

Из этих данных следует, что комбинат производил в среднем 9821 паспорт в день. Таким образом, чтобы изготовить остальные 333 тысячи паспортов, предприятию необходимо около 34 суток.

«В ближайшие 3-4 месяца полиграфкомбинат «Украина» ожидает поставку дополнительной системы по персонализации паспортов BookMaster One System, производства компании IAI industrial system BV (Нидерланды), что увеличит общую производственную мощность по персонализации бланков паспорта гражданина Украины для выезда за границу более чем в два раза», - добавили в дирекции полиграфкомбината.

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