Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию двух банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год ликвидацию СП Банка и Укркоммунбанка.
«Продлены сроки осуществления процедуры ликвидации АО «СП Банк» на один год до 10 сентября 2018 года, а ОАО «Укркоммунбанк» до 13 сентября 2018 года включительно», – говорится в сообщении.
Согласно данного решения на этот же период продлены полномочия ликвидатора СП Банка и Укркоммунбанка – Андрея Матвиенко.
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