Сегодня 01 сентября 2017 года, 05:54

Минздрав планирует зарегистрировать Нацагентство по закупке лекарств к концу сентября

Министерство здравоохранения Украины планирует зарегистрировать Национальное агентство по закупке лекарственных средств к концу сентября.

Согласно проекту распоряжения Кабинета министров Украины об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции реформирования механизмов публичных закупок лекарственных средств, министерство планирует разработать проект приказа о создании агентства, утвердить его основные уставные документы, зарегистрировать как юридическое лицо до конца третьего квартала 2017 года.

В рамках первого этапа реализации концепции (второе полугодие 2017 года) ведомство также планирует подготовить регламент работы и внутренних процедур деятельности Нацагентства, сформировать механизм назначения его руководителя и выбора членов набсовета. При этом, согласно плану, открытый конкурс на должность руководителя и набор персонала должен быть проведен до конца года.

Кроме того, во втором полугодии 2017 года планируется определить потребности Нацагентства, обеспечить ее необходимыми материальными ресурсами, провести обучение и подготовку персонала.

К концу года необходимо реализовать пилотный проект публичных закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ИМН) для научно-исследовательских и других учреждений, подчиненных Национальной академии медицинских наук Украины.

Как сообщалось, 23 августа КМУ утвердил Концепцию реформирования механизмов публичных закупок лексредств, которая предусматривает создание Национального закупочного агентства.

Согласно концепции, в 2018 году будут введены некоторые пилотные программы, в рамках которых агентство будет заниматься закупкой лекарственных средств и ИМН по некоторым направлениям, а после завершения в 2019 году контрактов Украины с международными организациями будет полностью осуществлять закупки по всем направлениям.