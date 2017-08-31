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Фонд госимущества продал акции «ДТЭК Днипроэнерго»

31 августа 2017 года Источник:epravda.com.ua

Фонд госимущества на аукционе 31 августа реализовал блокирующий пакет акций (25%) ПАО «ДТЭК Днипроэнерго» по стартовой цене 728,236 миллиона гривен. Об этом сообщается на официальном сайте ФГИ.

Всего продано 1,492 млн акций по цене 488,14 грн за шт. Несмотря на то, что на покупку ценных бумаг претендовали два участника, заявки от второго не поступили. Торги проходили на фондовой бирже «ПФТС». Имя покупателя не уточняется.

Как сообщалось, ранее ФГИ анонсировал на середину августа проведение аукционов по продаже 25% государственных пакетов акций 8 энергокомпаний: «Одессаоблэнерго», «Донецкоблэнерго», «Донбассэнерго», «Сумыоблэнерго», «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Днепрооблэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «Киевэнерго».

16 августа было продано 25% акций «ДТЭК Донецкоблэнерго», а 18 августа - 25% акций «Киевэнерго» и «ДТЭК Западэнерго». Все эти активы выкупила компания Ornex, которая входит в состав управляющей активами Рината Ахметова группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

Подконтрольная СКМ компания ДТЭК, согласно годовому отчету за 2016 год, владела более 72% акций «ДТЭК Западэнерго», более 72% акций «Киевэнерго» и более 71% акций «ДТЭК Донецкоблэнерго».

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