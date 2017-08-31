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Президент ввел в действие решение СНБО об усилении мер по кибербезопасности

31 августа 2017 года Источник:РБК-Украина

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) относительно усиления мероприятий по кибербезопасности государства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщается, П.Порошенко подписал указ №254/2017, которым ввел в действие решение СНБО от 10 июля 2017 года «О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 года «Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации», введенного в действие указом президента Украины от 13 февраля 2017 года № 32».

Так, согласно указу, в течение 3 месяцев правительство должно урегулировать вопрос относительно запрета госорганам, предприятиям, учреждениям и организациям государственной формы собственности закупать услуги по доступу к сети Интернет у операторов телекоммуникаций, у которых отсутствуют документы, подтверждающие соответствия системы защиты информации установленным требованиям в сфере защиты информации. Кроме того, Кабмин при участии СБУ должен подготовить и подать на рассмотрение парламента законопроект о разграничении уголовной ответственности за преступления в сфере использования компьютеров, систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи, совершенные в отношении государственных и других информационных ресурсов. Также Администрация Госспецсвязи вместе с Национальной полицией Украины должны активизировать сотрудничество с зарубежными партнерами по противодействию кибератакам. Как сообщается, Кабмин в течение 2017 года должен: обеспечить финансирование расходов на проектирование защищенного центра обработки данных для размещения государственных электронных информационных ресурсов; принять меры по созданию Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины и обеспечения его функционирования; обеспечить безусловное выполнение государственными органами законодательства в сфере технической защиты информации, а также оперативно реагировать в установленном порядке на выявленные нарушения. Национальному банку Украины рекомендовано безотлагательно принять меры, направленные на совершенствование киберзащиты системно важных банков Украины. Кроме того, СНБО поручил Кабмину определить Госспецсвязи органом, ответственным за сохранность резервных копий информации и сведений государственных электронных информресурсов.

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