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В ГФС разъяснили статус криптовалюты Bitcoin

31 августа 2017 года Источник:epravda.com.ua

В Государственной фискальной службе настаивают на том, что криптовалюта Bitcoin не может быть средством платежа. Об этом сообщили в ГФС.

«Разъяснение относительно правомерности использования на Украине «виртуальной валюты/криптовалюты» предоставлено Национальным банком Украины 10.11.2014 года, на основании которого Национальный банк Украины рассматривает «виртуальную валюту/криптовалюту «Bitcoin» как денежный суррогат, не имеющий обеспечения реальной стоимости и не может использоваться физическими и юридическими лицами на территории Украины как средство платежа, поскольку это противоречит нормам украинского законодательства» и рекомендует гражданам использовать услуги только тех платежных систем, систем расчетов, которые внесены Национальным банком Украины в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры», - говорится в ответе на запрос.

Кроме того, в ГФС указывают на ст. 99 Конституции Украины, которой определено, что денежной единицей Украины является гривна, обеспечение стабильности которой является основной функцией центрального банка государства - Национального банка Украины.

Кроме того, статьей 192 Гражданского кодекса Украины определено, что денежная единица Украины - гривна является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Украины. При этом, иностранная валюта может использоваться на Украине в случаях и в порядке, установленных законом.

«Согласно статье 40 Закона Украины от 20 мая 1999 №679-XIV «О Национальном банке Украины» (далее - Закон № 679) Национальный банк Украины устанавливает правила, формы и стандарты расчетов банков и других юридических и физических лиц в экономическом обороте Украины с применением как бумажных, так и электронных документов, а также платежных инструментов и наличных, координирует организацию расчетов, дает разрешения на осуществление клиринговых операций и расчетов. Кроме того, Национальный банк Украины, определяет структуру валютного рынка Украины и организует торговлю валютными ценностями на нем в соответствии с законодательством Украины о валютном регулировании (статья 45 Закона № 679). Статьей 32 Закона № 679 определено, что выпуск и обращение на территории Украины других денежных единиц и использования денежных суррогатов как средства платежа запрещается», - добавили в ГФС.

Напомним, Национальный банк собирается определить правовой статус Bitcoin и его регулирование.

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Комментарии:»

Очень большой вопрос! 31 августа 2017 года 12:47 #

И чем же реально обеспечена гривна? Конфетками?! Или может быть войной?

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