НАПК предлагает отменить декларирование антикоррупционеров

Национальное агентство по предупреждению коррупции предлагает отменить декларирование антикоррупционных общественных организаций, а также против того, чтобы они подавали годовой финансовый отчет о своей деятельности. Об этом сообщает пресс-центр НАПК.
По данным пресс-службы, НАПК на своем заседании одобрило заключение к проекту Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи», которым, в частности, предлагается отменить декларирование антикоррупционных общественных организаций.
«НАПК поддерживает предложенные изменения относительно исключения обязанности подавать декларацию общественных активистов, лиц, получающих денежные средства, имущество в рамках реализации в Украине программ или проектов технической или другой, в том числе безвозвратной, помощи в сфере предотвращения и противодействия коррупции», - говорится в заявлении.
Также на сайте ведомства говорится, что Национальное агентство не поддерживает законопроект №6674, в той части, где общественные объединения обязывают обнародовать годовой финансовый отчет о своей деятельности.
«Внедрение подобных законодательных механизмов содержит признаки такого коррупциогенного фактора, как безосновательное создание избыточных обременений для общественных объединений и физических лиц-предпринимателей, и является дискриминационным, поскольку к другим юридическим лицам публичного и частного права такие требования не предъявляются», - отмечается в заключении НАПК.
Как известно, 27 марта президент Петр Порошенко подписал изменения к закону «О противодействии коррупции», согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.
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