СМИ: Минэнергоугля Украины рекомендовало повысить цену угля госшахт на 10% с 1 сентября

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины рекомендовало повысить цену реализации угля государственных шахт для энергогенерирующих компаний и ТЭЦ на 10% — с 2000 до 2200 грн/тонна (без НДС и расходов на транспортировку), чтобы вывести предприятия на безубыточный уровень работы, обеспечить углем генерацию.
Соответствующее решение принято на совещании по вопросу определения предельной цены угольной продукции во главе с министром Игорем Насаликом, которое прошло 30 августа в министерстве.
По словам участника совещания, министр указал на значительное подорожание энергетического угля в апреле-августе этого года. Помимо этого, о более чем 15%-м повышении цен сообщил и представитель «Укртеплоэнерго», ссылаясь на текущие предложения поставщиков и индексы.
Как отмечают СМИ, такое повышение индикативной цены также аргументировалось необходимостью наращивать добычу угля газовой группы для замещения дефицитного угля антрацитовой группы. А указанная цена соответствует средней калорийности украинского угля газовой группы 5200 ккал/кг.
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