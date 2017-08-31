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В Минсоцполитики напомнили об окончании срока подачи заявлений для получения денежной компенсации за сэкономленные субсидии

31 августа – последний день подачи заявлений на монетизацию части неиспользованных сумм субсидий, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на слова директора департамента государственной социальной помощи Виталия Музыченко.

«Граждане имеют возможность на основании заявления получить компенсацию за сэкономленные энергоресурсы в определенных пределах: электрическое отопление - эквивалент стоимости 150 кВт электроэнергии и индивидуальное газовое отопление - эквивалент стоимости 100 кубометров природного газа. Этим правом на сегодня уже воспользовались 1,6 млн домохозяйств. Все те, кто им еще не воспользовался, имеют время на подачу соответствующего заявления до 31 августа включительно», - цитирует пресс-служба В.Музыченко.

В пресс-службе отметили, что в этом году по инициативе правительства впервые предусмотрена возможность монетизации части неиспользованных сумм субсидий за прошлый отопительный период. В целом под указанную программу подпадают 2 миллиона домохозяйств.

По словам В.Музыченко, монетизация субсидий на оплату жилищно- коммунальных услуг предполагает разовые выплаты субсидиантам за экономию электроэнергии и газа в размере до 135 грн и 700 грн соответственно. По данным Государственной службы статистики, жителям Украины в январе-июне 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,74 млрд грн, что на 9,5% превышает аналогичный показатель 2016 года.