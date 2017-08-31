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Украинские банки просят не повышать минимальный капитал выше 200 млн грн

31 августа 2017 года Источник:Finance.Ua

Банки третьей группы инициировали изменения в закон о банковской деятельности касательно требований к минимальному уставному капиталу.

Группа кредитных учреждений с частным украинским капиталом разработала проект изменений в закон «О банках и банковской деятельности» в части размера уставного капитала банков. Банкиры обсудят этот проект документа 4 сентября во время рабочей встречи с членами профильного комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады. Такая договоренность была достигнута на закрытом заседании «Финансового клуба» 17 августа.

Как сообщается, проект изменений предполагает снижение размера минимального уставного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн. Банкиры аргументируют свою инициативу достаточностью капитала и ликвидности банковской системы после ее очистки. К тому же в большинстве европейских стран минимальный капитал банка должен составлять 5 млн евро, что эквивалентно 150 млн грн. А в стране со слабо растущей экономикой нет необходимости иметь избыточный неработающий капитал банков.

Напомним, Национальный банк в 2016 году постановлением № 58 обязал банки увеличить капитал до 200 млн грн к 11 июля 2017 года, до 300 млн грн – к 11 июля 2018 года, до 400 млн грн – к 11 июля 2019 года, до 450 млн грн – к 11 июля 2020 года, до 500 млн грн – к 11 июля 2024 года. Это решение тогда вызвало неоднозначную реакцию на банковском рынке. Финансисты сочли требования регулятора слишком жесткими и неоправданными.

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