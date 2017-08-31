На акции «Днепроэнерго» и «Днепрооблэнерго» появились претенденты

Фонд госимущества получил заявки на аукцион по продаже акций ПАО ДТЭК «Днепроэнерго» и ПАО ДТЭК «Днепрооблэнерго». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
«В среду закончился срок подачи заявок на участие в аукционе по продаже ПАО ДТЭК «Днипроэнерго» и ПАО ДТЭК «Днипрооблэнерго». На покупку каждого пакета акций поступило по две заявки», - говорится в сообщении.
Аукцион состоится в четверг, 31 августа на фондовой бирже ПФТС.
Как сообщалось, ранее ФГИ анонсировал на середину августа проведение аукционов по продаже 25% государственных пакетов акций 8 энергокомпаний: «Одессаоблэнерго», «Донецкоблэнерго», «Донбассэнерго», «Сумыоблэнерго», «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Днепрооблэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «Киевэнерго».
16 августа было продано 25% акций «ДТЭК Донецкоблэнерго», а 18 августа - 25% акций «Киевэнерго» и «ДТЭК Западэнерго».
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