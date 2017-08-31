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Премьер-министр сообщил, когда поднимут пенсии военным

31 августа 2017 года Источник:Finance.Ua

После принятия парламентом пенсионной реформы будет наработано законодательство, которое даст возможность повысить пенсии военнослужащим. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства.

«Военнослужащие сегодня имеют несправедливые пенсии. Поэтому наша задача: сразу после принятия решения парламентом в сентябре, искренне верю в это, общей реформы пенсионной следующий шаг … – у нас открываются возможности относительно нового законодательства по обеспечению пенсий военнослужащих», – отметил В.Гройсман.

По словам главы правительства, такое решение «политически и технологически» принято, Президент его поддерживает.

В то же время на заседании правительства принято решение, согласно которому изменяются подходы к денежному обеспечению военнослужащих.

«Это постановление является абсолютно новым по своей структуре и философии. Дело в том, что порядок начисления денежного довольствия военнослужащих к окладу по военному званию не менялся со времен Советского Союза. Тогда в основу денежного содержания ложились оклады по воинским званиям: солдат получал 30 грн, а лейтенант – 110, когда по должности рядовой получал 530 грн, а командир воюющей бригады – 200», – пояснил министр обороны Степан Полторак.

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