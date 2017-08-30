Сегодня 01 сентября 2017 года, 05:54

Правительство разрешило НБУ монополизировать рынок кредитных бюро

Кабинет министров Украины одобрил предоставление Национальному банку Украины полномочий на создание и ведение кредитного реестра. Соответствующий проект внесения изменений в некоторые законодательные акты относительно создания и ведения кредитного реестра НБУ утвержден во время очередного заседания правительства в среду.

В рамках новых полномочий НБУ сможет получать от банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц определенную законом информацию о юридических и физических лицах-сторонах кредитных операций; использовать такую информацию для целей банковского регулирования и надзора; предоставлять банкам и бюро кредитных историй определенную законопроектом информацию из реестра.

Помимо этого, Нацбанк сможет устанавливать определенные уровни задолженности заемщика перед банком, при превышении которых банк должен будет подать в кредитный реестр информацию о проведении кредитной операции с таким клиентом.

Законопроект также регулирует правовые основания для раскрытия НБУ информации из реестра, которая будет предоставляться банкам и бюро кредитных историй и содержит банковскую тайну.

Нормы законопроекта также предусматривают, что должник-клиент банка будет иметь право доступа к информации о себе и право требовать внесение изменений в такую информацию в случае несогласия с ее содержанием.

Как сообщалось, группа депутатов в середине сентября 2015 года зарегистрировала в Верховной Раде проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно создания и ведения кредитного реестра НБУ» №3111.