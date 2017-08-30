На Украине появится мобильный сервис по поиску пропавших детей

На Украине сначала в пилотном режиме, а затем полноценно заработает информационный сервис по поиску пропавших детей. Меморандум о создании проекта в среду, 30 августа, подписали Нацполиция и оператор мобильной связи «Киевстар».
Сообщается, что в рамках проект Нацполиция разработает модуль поиска детей, тогда как мобильный оператор путем смс-сообщений будет информировать своих абонентов о пропавших детях, если они находились рядом с местом исчезновения ребенка.
«Этот модуль по своему функциональному назначению дает возможность вносить, обрабатывать и обмениваться информационными данными о пропавших детей. В свою очередь, компания «Киевстар» с помощью услуги, функционирующая на базе смс-сообщений, поможет правоохранительным органам Украины оперативно сообщать о пропавших детей абонентов мобильного оператора, которые могли находиться рядом с местом исчезновения», - говорится в сообщении.
Сервис сперва будет функционировать в пилотном режиме на территории Киева. Его запуск ожидается 15 сентября.
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стоило бы добавить сюда и пропавших стариков ...
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