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На Украине появится мобильный сервис по поиску пропавших детей

30 августа 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

На Украине сначала в пилотном режиме, а затем полноценно заработает информационный сервис по поиску пропавших детей. Меморандум о создании проекта в среду, 30 августа, подписали Нацполиция и оператор мобильной связи «Киевстар».

Сообщается, что в рамках проект Нацполиция разработает модуль поиска детей, тогда как мобильный оператор путем смс-сообщений будет информировать своих абонентов о пропавших детях, если они находились рядом с местом исчезновения ребенка.

«Этот модуль по своему функциональному назначению дает возможность вносить, обрабатывать и обмениваться информационными данными о пропавших детей. В свою очередь, компания «Киевстар» с помощью услуги, функционирующая на базе смс-сообщений, поможет правоохранительным органам Украины оперативно сообщать о пропавших детей абонентов мобильного оператора, которые могли находиться рядом с местом исчезновения», - говорится в сообщении.

Сервис сперва будет функционировать в пилотном режиме на территории Киева. Его запуск ожидается 15 сентября.

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Комментарии:»

Філолог 30 августа 2017 года 17:32 #

Ні "НА", а "В"

Наверное, 30 августа 2017 года 17:31 #

стоило бы добавить сюда и пропавших стариков ...

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