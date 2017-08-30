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НАПК не поддерживает отмену ограничений по совместной работы близких лиц для военных чиновников

30 августа 2017 года Источник:Юридическая Практика

Национальное агентство по предупреждению коррупции не поддерживает исключения военных должностных лиц из перечня лиц, на которых распространяются ограничения относительно совместной работы близких лиц. Соответствующий вывод к законопроекту «О внесении изменения в статью 27 Закона Украины «О предотвращении коррупции» относительно работы близких лиц военных должностных лиц» одобрен на заседании НАПК.

Как указано в заключении Национального агентства, внесение предлагаемой проектом изменения приведет к выделению из круга лиц, на которых распространяется такое ограничение, военных чиновников, которые являются прямыми, но не непосредственными начальниками или подчиненными относительно близких лиц. Это не согласуется с антикоррупционных механизмами, которые предусматривают унифицированный подход к определению лиц, на которых распространяется указанное ограничение.

Кроме того, в соответствии с законодательством ограничения относительно совместной работы близких лиц распространяется на военных должностных лиц, является руководителем и подчиненным именно по своим служебным положением. В то же время отношения прямого подчинения не существует между руководителем и подчиненным по воинскому званию, а потому и ограничения относительно совместной работы близких лиц на них не распространяется.

Упомянутым проектом Закона Украины (реестр. № 6561 от 8 июня 2017) предлагается исключить из перечня лиц, на которых распространяется ограничение по совместной работе близких лиц, военных должностных лиц Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и других образованных в соответствии с законами военных формирований (кроме которые являются непосредственными начальниками или подчиненными относительно близких лиц).

Напомним, что статьей 27 Закона Украины «О предотвращении коррупции» установлено ограничение относительно совместной работы близких лиц.

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Комментарии:»

худо-жник 30 августа 2017 года 18:11 #

Почему же сразу "каша", наоборот - картина маслом. Хотят, что бы в Минобороне (допустим) служили одни (к примеру) Ивановы на всех этажах и во всех подвалах.

Какая-то "каша", 30 августа 2017 года 17:35 #

а не сообщение...

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