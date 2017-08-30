НАПК не поддерживает отмену ограничений по совместной работы близких лиц для военных чиновников

Национальное агентство по предупреждению коррупции не поддерживает исключения военных должностных лиц из перечня лиц, на которых распространяются ограничения относительно совместной работы близких лиц. Соответствующий вывод к законопроекту «О внесении изменения в статью 27 Закона Украины «О предотвращении коррупции» относительно работы близких лиц военных должностных лиц» одобрен на заседании НАПК.
Как указано в заключении Национального агентства, внесение предлагаемой проектом изменения приведет к выделению из круга лиц, на которых распространяется такое ограничение, военных чиновников, которые являются прямыми, но не непосредственными начальниками или подчиненными относительно близких лиц. Это не согласуется с антикоррупционных механизмами, которые предусматривают унифицированный подход к определению лиц, на которых распространяется указанное ограничение.
Кроме того, в соответствии с законодательством ограничения относительно совместной работы близких лиц распространяется на военных должностных лиц, является руководителем и подчиненным именно по своим служебным положением. В то же время отношения прямого подчинения не существует между руководителем и подчиненным по воинскому званию, а потому и ограничения относительно совместной работы близких лиц на них не распространяется.
Упомянутым проектом Закона Украины (реестр. № 6561 от 8 июня 2017) предлагается исключить из перечня лиц, на которых распространяется ограничение по совместной работе близких лиц, военных должностных лиц Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и других образованных в соответствии с законами военных формирований (кроме которые являются непосредственными начальниками или подчиненными относительно близких лиц).
Напомним, что статьей 27 Закона Украины «О предотвращении коррупции» установлено ограничение относительно совместной работы близких лиц.
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