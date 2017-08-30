Сегодня 01 сентября 2017 года, 05:55

Бюджет получил почти 100 млрд грн налогов на доходы физлиц

В январе-июле 2017 года до сводный бюджет поступило 92,4 миллиарда гривен налога на доходы физических лиц. Об этом сообщил директор Департамента доходов и сборов с физических лиц ГФС Павел Дроняк.

По его словам, это на 34,6%, или на 23,7 млрд гривен больше, чем за соответствующий период прошлого года. Тогда поступления составляли почти 68,7 млрд гривен.

В июле налога на доходы физических лиц было уплачено 14,7 млрд гривен. Этот показатель на 30,3% превышает аналогичный период прошлого года.

«С начала года в поддержку армии плательщики перечислили более 8,2 млрд гривен. военного сбора. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уплата этого сбора выросла на 31,6%, или почти на 2 млрд гривен», - отметил Павел Дроняк.

В июле в государственный бюджет было уплачено более 1,3 млрд гривен военного сбора, на 30,1% больше июля 2016.

Единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование обеспечено в сумме 99,4 млрд гривен. Этот показатель на 26,2 млрд гривен превышает поступления соответствующего периода прошлого года. В июле единого взноса было уплачено в сумме более 15,1 млрд гривен, или почти на 4,2 млрд гривен больше июля прошлого года.