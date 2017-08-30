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АО «Преюдиция» представило в суде интересы заммера города Львовской области по коррупционному делу

30 августа 2017 года Источник:Юридическая Практика

Адвокатским объединением «Преюдиция» успешно осуществлена защита заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета в одном из городов во Львовской области по делу о привлечении к административной ответственности за коррупционное правонарушение при голосовании за установление размеров оплаты труда.

В суде доказано, что в составленных протоколах конкретно не отражены: наличие частного интереса, противоречие между частным и служебных полномочий с указанием того, в чем именно это противоречие находит свое выражение или влияние на принятие решения, реальное влияние противоречия между частным и служебным или представительным интересом на объективность или беспристрастность решения.

Над проектом работал управляющий партнер, адвокат Гелемей Юрий.

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Комментарии:»

Сафулько Сергій 31 августа 2017 года 09:33 #

Це дуже цікава і актуальна тема. Для адвокатів і справді є над чим працювати. Вітаючи колегу з успіхом у цій справі, хотів би привернути увагу до того, що прокурор,який за законом обовязково приймає у таких справах участь, не наділений правом апелювання постанови суду. Наша адвокатська компанія теж недавно мала аналогічну справу із мером міста Нововолинська і прокурор намагався подати апеляцію, але апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційного провадждення.

Поль Поґба 30 августа 2017 года 17:17 #

Гелемей - красава!

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