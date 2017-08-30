Сегодня 01 сентября 2017 года, 05:55

АО «Преюдиция» представило в суде интересы заммера города Львовской области по коррупционному делу

Адвокатским объединением «Преюдиция» успешно осуществлена защита заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета в одном из городов во Львовской области по делу о привлечении к административной ответственности за коррупционное правонарушение при голосовании за установление размеров оплаты труда.

В суде доказано, что в составленных протоколах конкретно не отражены: наличие частного интереса, противоречие между частным и служебных полномочий с указанием того, в чем именно это противоречие находит свое выражение или влияние на принятие решения, реальное влияние противоречия между частным и служебным или представительным интересом на объективность или беспристрастность решения.

Над проектом работал управляющий партнер, адвокат Гелемей Юрий.