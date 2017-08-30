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КМУ предложил отложить взыскание долгов по кредитам с людей с оккупированных территорий

30 августа 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Кабинет министров предлагает Верховному Совету внести изменения в законодательство и разрешить кредиторам взыскивать задолженность с заемщиков и их поручителей, находящихся на временно оккупированных территорий, только после возвращения этих территорий под общую юрисдикцию Украины. Соответствующий законопроект №7045 от 29 августа обнародован на сайте Верховного Совета.

«Предлагается внести изменения в закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», которыми устанавливается право требования кредиторов (кредитодателей) о взыскании задолженности с заемщиков и их поручителей по кредитным договорам (включая требования о взыскании неустойки (штрафа, пени) со дня, следующего за днем возврата временно оккупированной территории под общую юрисдикцию Украины. При этом, предполагается установить исковую давность сроком в три года, который начинается со дня, следующего за днем возврата временно оккупированной территории под общую юрисдикцию Украины», - отмечается в пояснительной записке, сопровождающей проект закона.

При этом необходимость внедрения таких изменений объясняется тем, что на сегодня отсутствуют реальные правовые механизмы взыскания задолженности с заемщиков и их поручителей, которые находятся на временно оккупированной территории Украины, по кредитным договорам, включая взыскание неустойки (штрафа, пени), предоставление кредитов по которым осуществлялись банками или другими финансовыми учреждениями, их обособленными подразделениями, а также реализации требований об обращении взыскания на движимое и (или) недвижимое имущество, переданное в залог (ипотеку) как обеспечение выполнения обязательств по таким кредитным договорам, которое находится на временно оккупированной территории Украины.

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