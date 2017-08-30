Евросуд обязал Украину уравнять в праве опеки над ребенком отца и мать

Европейский суд по правам человека обязал Украину ввести новые правила распределения родительских обязанностей над несовершеннолетними при разводах. При разводах украинские суды должны уравнять в праве опеки отца и мать. Новые правила вступят в силу 1 октября.
До сих пор суд в основном становился на сторону матери, которая имела больше прав на то, чтобы ребенок остался с ней. В Высшем специализированном суде говорят, что оспаривать европейские рекомендации не будут, поэтому украинцам следует готовиться к новациям в этой отрасли права.
По новым правилам, при принятии решения относительно опеки над ребенком суд должен исходить из изначальной презумпции равенства отца и матери в правах и учитывать их материальное и психологическое состояние. Приоритетом при этом должны стать интересы ребенка. Ответственность об определение лучших условий жизни для ребенка переведут на органы опеки.
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