Правительство определилось со своим представителем в парламенте

Премьер-министр Владимир Гройсман собирается назначить народного депутата из фракции БПП Вадима Денисенко представителем правительства в парламенте. Об этом он заявил во время заседания правительства в среду.
«Мы все знаем Вадима Денисенко - он будет помогать коммуницировать правительству с парламентом», - сказал он.
«Мы провели консультации с членами правительства и приняли решение о Вадиме Денисенко. Он дал свое согласие, что будет помогать. Новая система взаимодействия заключаться и в том, что мы сможем отозвать законопроекты, которые не актуальны», - отметил В.Гройсман.
Вадим Денисенко - член фракции «БПП», член комитета Верховного Совета по вопросам правовой политики и правосудия.
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