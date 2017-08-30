Сегодня 01 сентября 2017 года, 05:55

Правительство определилось со своим представителем в парламенте

Премьер-министр Владимир Гройсман собирается назначить народного депутата из фракции БПП Вадима Денисенко представителем правительства в парламенте. Об этом он заявил во время заседания правительства в среду.

«Мы все знаем Вадима Денисенко - он будет помогать коммуницировать правительству с парламентом», - сказал он.

«Мы провели консультации с членами правительства и приняли решение о Вадиме Денисенко. Он дал свое согласие, что будет помогать. Новая система взаимодействия заключаться и в том, что мы сможем отозвать законопроекты, которые не актуальны», - отметил В.Гройсман.

Вадим Денисенко - член фракции «БПП», член комитета Верховного Совета по вопросам правовой политики и правосудия.