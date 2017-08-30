В ЕС предлагают создать группу экспертов для борьбы с фейковыми новостями

Еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Мария Габриэль хочет попросить совета у граждан и компаний о том, как бороться с фейковыми новостями.
М.Габриэль предложит провести публичные консультации, а затем создать экспертную группу высокого уровня.
«Очень важно работать вместе: исследователи, средства массовой информации и институты. Следующие два-три месяца будут решающими», - сказала М.Габриэль.
Как известно, офис высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини еженедельно готовит обзор под названием DisinfoReview, в котором опровергаются мифы российской пропаганды.
Ранее сообщалось, что руководство Facebook планирует значительно увеличить число сотрудников в Германии, занимающихся удалением незаконным и оскорбительных постов и комментариев, а также фейковой информации.
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