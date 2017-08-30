Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 01 сентября 2017 года, 05:54

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В ЕС предлагают создать группу экспертов для борьбы с фейковыми новостями

30 августа 2017 года Источник:Европейская правда

Еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Мария Габриэль хочет попросить совета у граждан и компаний о том, как бороться с фейковыми новостями.

М.Габриэль предложит провести публичные консультации, а затем создать экспертную группу высокого уровня.

«Очень важно работать вместе: исследователи, средства массовой информации и институты. Следующие два-три месяца будут решающими», - сказала М.Габриэль.

Как известно, офис высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини еженедельно готовит обзор под названием DisinfoReview, в котором опровергаются мифы российской пропаганды.

Ранее сообщалось, что руководство Facebook планирует значительно увеличить число сотрудников в Германии, занимающихся удалением незаконным и оскорбительных постов и комментариев, а также фейковой информации.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 35 (1027) от 29/08/17 Свежий номер

Фармацевтика

№ 35 (1027)
Государство и юристы

Валютный фон

Отрасли практики

Макросхема

Судебная практика

Пойти ва-банк

Тема номера:

Секрет фармы

Архив голосованийVox Populi

Если ВККС огласит новый конкурс в ВС на 80 вакансий, примете ли вы в нем участие?

Да никогда в жизни!

Я еще от первого конкурса не отошел

Еще результатов первого конкурса не видно

Безусловно, приму

Приму, когда будет новая каденция ВККС

Приму, как только буду соответствовать требованиям к судье ВС

Что это за конкурс такой?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

MINSKLEGALFORUM 2017: (Р)Эволюция продолжается!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом