Изменен порядок осуществления весового контроля на автодорогах

Кабинет министров Украины изменил порядок осуществления габаритно-весового контроля на автодорогах. Соответствующее решение было принято 30 августа на заседании правительства.
Так, Кабинет министров принял постановление «О внесении изменений в порядок осуществления габаритно-весового контроля и взымания платы за проезд автомобильными дорогами общего пользования транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, весовые и/или габаритные параметры которых превышают нормативне».
«Проект постановления разработан с целью унификации определения габаритно-весового контроля и упрощения процедуры его осуществления», - заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
По его словам, документ, в частности предусматривает исключение некоторых видов контроля, которые дублируются, согласовывает процедуры осуществления габаритно-весового контроля и предоставляет водителям, которые осуществляют международные перевозки грузов, возможность применять международный сертификат взвешивания.
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