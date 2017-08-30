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Сегодня 01 сентября 2017 года, 05:55

Изменен порядок осуществления весового контроля на автодорогах

Кабинет министров Украины изменил порядок осуществления габаритно-весового контроля на автодорогах. Соответствующее решение было принято 30 августа на заседании правительства.

Так, Кабинет министров принял постановление «О внесении изменений в порядок осуществления габаритно-весового контроля и взымания платы за проезд автомобильными дорогами общего пользования транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, весовые и/или габаритные параметры которых превышают нормативне».

«Проект постановления разработан с целью унификации определения габаритно-весового контроля и упрощения процедуры его осуществления», - заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, документ, в частности предусматривает исключение некоторых видов контроля, которые дублируются, согласовывает процедуры осуществления габаритно-весового контроля и предоставляет водителям, которые осуществляют международные перевозки грузов, возможность применять международный сертификат взвешивания.